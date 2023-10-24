Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС

Запланированный на этой неделе визит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон может помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, а также приблизить встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена во время саммита АТЭС.
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