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Теперь из Израиля: Иван Ургант пропагандирует русофобские клипы в поддержку ВСУ

Теперь из Израиля: Иван Ургант пропагандирует русофобские клипы в поддержку ВСУ

Бывший ведущий Первого канала Иван Ургант, недавно уехавший в Израиль, разместил у себя в телеграм-канале клип украинского музыканта Сергея Бабкина, в котором тот призывает «рвать рот русским солдатам» и посылает на три буквы «русский корабль».

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