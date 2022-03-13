Теперь из Израиля: Иван Ургант пропагандирует русофобские клипы в поддержку ВСУ

Бывший ведущий Первого канала Иван Ургант, недавно уехавший в Израиль, разместил у себя в телеграм-канале клип украинского музыканта Сергея Бабкина, в котором тот призывает «рвать рот русским солдатам» и посылает на три буквы «русский корабль».