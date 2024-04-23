Фотовыставка «Молодой специалист — Строитель будущего» проходит на Гоголевском бульваре

В марте на площадке столичного «Манежа» прошел форум «Молодой специалист — Строитель будущего». По его итогам в Москве на Гоголевском бульваре проходит фотовыставка «Молодой специалист — Строитель будущего».
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