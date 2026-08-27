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Царьград

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Начало конца: Украинские аграрии предрекли голод в стране? Первые результаты морской блокады

Начало конца: Украинские аграрии предрекли голод в стране? Первые результаты морской блокады

Украинские аграрии приняли решение, которое подвело всю страну к риску повального голода. Ответ России на удары по мирному населению – блокада черноморских портов в Одессе - дал первые результаты, которые могут стать началом конца для Украины.

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