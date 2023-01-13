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Мир Дикого Запада на картинах Моргана Вайстлинга

Мир Дикого Запада на картинах Моргана Вайстлинга

Морган Вайстлинг (Morgan Weistling) — известный американский художник. Его мастерское использование масел, эффектное освещение, создают чувство вовлечения зрителя в мир повседневной жизни и эмоций о которых рассказывает художник в своих картинах.

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