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Бывший Ирины Шейк Купер собирается жениться на модели Джиджи Хадид

Бывший Ирины Шейк Купер собирается жениться на модели Джиджи Хадид

Поклонники известного голливудского актера Брэдли Купера счастливы, передает издание Et Online. Дело в том, что, как сообщают осведомленные источники из близкого окружения звезды, Купер твердо решил жениться на Джиджи Хадид.

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