Бывший Ирины Шейк Купер собирается жениться на модели Джиджи Хадид

Поклонники известного голливудского актера Брэдли Купера счастливы, передает издание Et Online. Дело в том, что, как сообщают осведомленные источники из близкого окружения звезды, Купер твердо решил жениться на Джиджи Хадид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии