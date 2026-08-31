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Запуск Unit HIP-4 ожидается уже 5 сентября, требуется дополнительный стейкинг 500 тыс. HYPE

Запуск Unit HIP-4 ожидается уже 5 сентября, требуется дополнительный стейкинг 500 тыс. HYPE

По данным мониторинга сервиса HyperliquidNews, запуск Unit HIP-4 ожидается не ранее 11:45 UTC 5 сентября 2026 года.

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