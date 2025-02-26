Петрозаводчанка переплатила больше 70 тысяч за свет в аварийном доме

Нарушения в начислениях: жительнице аварийного дома пересчитали плату за свет Жительница многоквартирного дома на улице Лежневой в Петрозаводске обнаружила, что переплатила за электроэнергию более 70 тысяч рублей.
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