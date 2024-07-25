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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. КХЛ и другие лиги теперь могут выйти из-под эгиды международных федераций

Ранее закон был одобрен Советом Федерации. Согласно изменениям, спортивные лиги, которые объединяют российские и иностранные клубы, смогут организовывать соревнования, а также независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать их регламенты.

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