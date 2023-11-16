Когда Вашингтон начнет СВО в Мексике

Почему бы Пекину или Москве не устроить майдан на «заднем дворе» США? Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на аналогичные меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, считает основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в материале для Newsweek.