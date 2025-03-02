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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Предварительные заказы Forza Horizon 5 возглавляют чарты PlayStation Store в нескольких ст...

Предварительные заказы Forza Horizon 5 возглавляют чарты PlayStation Store в нескольких ст...

Предварительные заказы Forza Horizon 5 возглавляют чарты PlayStation Store в нескольких странахПосле объявления даты выхода (25 апреля для раннего доступа) и открытия предварительных заказов в четверг Forza Horizon 5 начала занимать лидирующие позиции в PlayStation Store.

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