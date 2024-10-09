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Царьград

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В Свердловской области местная жительница из мести утопила подругу в пруду

В Свердловской области местная жительница из мести утопила подругу в пруду

Женщина отомстила своей подруге из-за того, что та дала на нее показания в суде.В Верхней Туре Свердловской области местная жительница расправилась с подругой, из-за того, что та дала на нее показания в суде.

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