Брат Мбаппе отдал ассист на Уэду в матче с «Бетисом». У Этана первое результативное действие за «Лилль» в 2026-м

Полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов. Младший брат форварда «Реала» Килиана Мбаппе ассистировал Аясе Уэде на 12-й минуте игры с « Бетисом » (1:0, первый тайм).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым