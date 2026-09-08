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Брат Мбаппе отдал ассист на Уэду в матче с «Бетисом». У Этана первое результативное действие за «Лилль» в 2026-м

Полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов. Младший брат форварда «Реала» Килиана Мбаппе ассистировал Аясе Уэде на 12-й минуте игры с « Бетисом » (1:0, первый тайм).

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