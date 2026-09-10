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Роскачество проверило 20 марок лапши: у семи нашли нарушения маркировки

Роскачество проверило 20 марок лапши: у семи нашли нарушения маркировки

Эксперты не обнаружили опасных бактерий и превышений по тяжёлым металлам, но у трети образцов выявили проблемы с маркировкой.

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