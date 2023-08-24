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Осужденные смогут прямо в СИЗО выбрать место дальнейшей отсидки

Осужденные смогут прямо в СИЗО выбрать место дальнейшей отсидки

Администрация следственного изолятора должна будет уведомить осужденных, которых собираются этапировать в колонию, что у них есть возможность подать заявление об отправлении в исправительное учреждение рядом с местом жительства родственников.

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