Каменные плиты с древними кельтскими символами обнаружены в Испании

Артефакт, свидетельствующий о присутствии кельтов, был недавно обнаружен археологами в Испании. Специалисты обнаружили каменную плиту толщиной почти в фут, высотой пять футов и шириной почти четыре фута, на поверхности которой был выгравирован трискелион.
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