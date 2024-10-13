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Культуромания

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Каменные плиты с древними кельтскими символами обнаружены в Испании

Каменные плиты с древними кельтскими символами обнаружены в Испании

Артефакт, свидетельствующий о присутствии кельтов, был недавно обнаружен археологами в Испании. Специалисты обнаружили каменную плиту толщиной почти в фут, высотой пять футов и шириной почти четыре фута, на поверхности которой был выгравирован трискелион.

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