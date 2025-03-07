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«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)

Об этом сообщает ESPN. «Россонери» подписали центрального защитника сборной США U16 как свободного агента, но заплатят американскому клубу за его подготовку согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферам.

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