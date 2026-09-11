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Экскурсии для туристических групп будут проводить на предприятиях ОЭЗ «Дубна»

Экскурсии для туристических групп будут проводить на предприятиях ОЭЗ «Дубна»

Управляющая компания особой экономической зоны «Дубна» приступает к формированию программы промышленного туризма для внешних посетителей.

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