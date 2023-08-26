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Боец ВС РФ: птицы на Кинбурнской косе предупреждают о приближении ВСУ

Боец ВС РФ: птицы на Кинбурнской косе предупреждают о приближении ВСУ

Российские бойцы узнают о приближении украинских диверсантов и БПЛА противника на Кинбурнской косе по поведению гнездящихся там бакланов, сообщает ТАСС со ссылкой на военнослужащего разведывательно-штурмовой бригады «Дон» с позывным «Свинец».

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