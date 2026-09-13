Южная Корея запускает круглосуточную торговлю акциями

СЕУЛ (ИА Реалист). С 14 сентября Корейская биржа (KRX) запускает вечернюю торговую сессию: почти все акции, торгующиеся на Kospi и Kosdaq, можно будет покупать и продавать до 20:00 после закрытия основной сессии в 15:30.