В последнее время мы наблюдаем активные действия наших Вооруженных Сил по уничтожению ряда объектов, заводов и цехов, работающих в интересах ВСУ, а также повреждение и уничтожение логистических хабов, железнодорожной инфраструктуры и пунктов доставки и перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ Фото: © REUTERS / Alina Smutko Так, этой ночью точными ударами было уничтожено Киевское автотранспортное предприятие, выпускавшее транспорт в интересах ВСУ.