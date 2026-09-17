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Удары по украинскому тылу – работа над потерей боевой способности ВСУ

Удары по украинскому тылу – работа над потерей боевой способности ВСУ

В последнее время мы наблюдаем активные действия наших Вооруженных Сил по уничтожению ряда объектов, заводов и цехов, работающих в интересах ВСУ, а также повреждение и уничтожение логистических хабов, железнодорожной инфраструктуры и пунктов доставки и перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ Фото: © REUTERS / Alina Smutko Так, этой ночью точными ударами было уничтожено Киевское автотранспортное предприятие, выпускавшее транспорт в интересах ВСУ.

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