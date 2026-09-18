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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые за 13 лет в топ-100 ATP нет ни одного тинейджера

В топ-100 рейтинга ATP впервые с 27 октября 2014 года нет теннисистов младше 20 лет. В тот день в первой сотне дебютировал 17-летний Борна Чорич .

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