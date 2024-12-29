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Котяков: пенсии дополнительно увеличат по фактической инфляции

Котяков: пенсии дополнительно увеличат по фактической инфляции

С 1 января 2025 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. В феврале же их дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2024 года.

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