Нижегородская правда

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Значит, и кончит как Петлюра!Зеленский пошёл п...
  • Александр рогов
    Автор удодейТени Катыни: поче...
  • Александр Стародубцев
    давно пора перед уроком все тел сдавать учителю. Подростки за лайки в интернете пойдут на все.Кто виноват в наш...

Аналитики составили топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Аналитики составили топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Аналитики сервиса SuperJob составили топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде.  Возглавило рейтинг предложение о работе для врача ультразвуковой диагностики с высшим образованием, действующим сертификатом и опытом не менее года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх