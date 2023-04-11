Аналитики составили топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Аналитики сервиса SuperJob составили топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде. Возглавило рейтинг предложение о работе для врача ультразвуковой диагностики с высшим образованием, действующим сертификатом и опытом не менее года.