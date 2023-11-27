В трёх украинских областях раздалась воздушная тревога

Минцифры киевского режима поделилось информацией о том, что на территории трёх оккупированных войсками нацистских формирований киевского режима оказалась замечена работа указывающих на введение тревожного режима систем.
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