Освобождение ЛНР и продвижение российских войск: оценка ситуации от депутата Виктора Водолацкого Ирина ВальковаВ последние недели вокруг специальной военной операции в Донбассе снова нарастает напряжение.
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