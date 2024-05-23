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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Грузины ударили сразу по Горбатому

Грузины ударили сразу по Горбатому

Признаюсь, я всё это время недооценивал грузинские власти. Был уверен, что они выместят злость за попытки Запада раскачать страну и вернуть ее к покорности на прибалтийских шестерках.

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Комментарии
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Eduard
Если власть нехочет усебя получить Казахстан или нп дай бог Украину,надо смелее силу применять.Вмеэтидешовые крисалки ничего не стоят.Помните как в Казахсттане,все благородные слова вдруг кончились и началось банальное воровство,а потом убийства,пока ОДКБ не навели порядок.Так все революции заканчиваются!
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20 час.
Eduard
Молодцы грузины,власть! Не давайте слабину иначе всем будит плохо не только вам!
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20 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, а сколько сейчас паспортов у Саломе Зурабишвили? Столько же, сколько у М.Санду, или больше?
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19 час.

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