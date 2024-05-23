Грузины ударили сразу по Горбатому

Eduard Если власть нехочет усебя получить Казахстан или нп дай бог Украину,надо смелее силу применять.Вмеэтидешовые крисалки ничего не стоят.Помните как в Казахсттане,все благородные слова вдруг кончились и началось банальное воровство,а потом убийства,пока ОДКБ не навели порядок.Так все революции заканчиваются!

Eduard Молодцы грузины,власть! Не давайте слабину иначе всем будит плохо не только вам!