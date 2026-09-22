Песков: Путин после Бердымухамедова провёл ещё один международный звонок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин после беседы с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым провёл ещё один международный звонок.
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