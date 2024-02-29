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Ефимов: Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в ЦАО

Ефимов: Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в ЦАО

В столице определили подрядчика, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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