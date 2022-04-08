Депай и Люк де Йонг могут сыграть с «Леванте». Они тренировались в общей группе «Барсы»

Мемфис Депай и Люк де Йонг могут сыграть с «Леванте». Оба форварда в пятницу провели тренировку с «Барселоной».

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