В трех московских аэропортах сняты ограничения на полеты

Снятие временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов зафиксировано в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», заявил 25 мая официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
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