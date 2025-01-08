NZ: немецкий политик снялся с выборов из-за "мерзких" комментариев в соцсети X

Немецкий политик Бернд Фогель отказался от участия в Парламентских выборах 2025 года после того, как оказался в центре внимания из-за своих неприемлемых комментариев в социальной сети X (Twitter) под постами OnlyFans-моделей.
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