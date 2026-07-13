Более 70 мероприятий вошли в новый план поддержки коренных народов Югры

Правительство Югры на очередном заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука утвердило комплексный план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в регионе на 2026-2028 годы, сообщает «ugra-news.