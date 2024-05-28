Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче кредитов регионам

Счетная палата раскритиковала Министерство финансов за условия кредитования регионов. В частности, не установлены единые подходы при оформлении казначейских займов, а также в соглашениях о предоставлении ссуд не учитываются важные детали, которые приводят к нецелевому использованию средств.