Убийца героя ZOV на свободе, народ в гневе: В деле из Челябинска новый поворот

В странном деле об убийстве героя ZOV в Челябинске новый поворот – убийца отпущен, но надолго ли?Накануне Карталинский городской суд в Челябинской области признал виновным 19-летнего студента Рустама Байжуменова, который стал виновником смерти бойца СВО.
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