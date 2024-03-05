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Убийца героя ZOV на свободе, народ в гневе: В деле из Челябинска новый поворот

Убийца героя ZOV на свободе, народ в гневе: В деле из Челябинска новый поворот

В странном деле об убийстве героя ZOV в Челябинске новый поворот – убийца отпущен, но надолго ли?Накануне Карталинский городской суд в Челябинской области признал виновным 19-летнего студента Рустама Байжуменова, который стал виновником смерти бойца СВО.

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