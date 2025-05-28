Военэксперт Дандыкин оценил реакцию Келлога на удар ВС РФ по одесскому порту

Подразделения ВС РФ нанесли удар по порту Одессы, где враг производил разгрузку контейнеровоза с военным грузом, а именно 100 контейнеров, заполненных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), боеприпасами и морскими дронами.
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