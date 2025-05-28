Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военэксперт Дандыкин оценил реакцию Келлога на удар ВС РФ по одесскому порту

Военэксперт Дандыкин оценил реакцию Келлога на удар ВС РФ по одесскому порту

Подразделения ВС РФ нанесли удар по порту Одессы, где враг производил разгрузку контейнеровоза с военным грузом, а именно 100 контейнеров, заполненных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), боеприпасами и морскими дронами.

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