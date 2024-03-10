ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Какой дорогой идём, товарищи?

Какой дорогой идём, товарищи?

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
25 лет всё поднимаем, после 5 лет войны СССР все производил сам, 1 апреля каждого года, цены на продукты снижались. А что у нас, куда он нас ведёт, наш главный, к чему ?! Долго как-то, 25 лет, не малый срок. А мы доживём до этого, опять 25 ?!
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8 час.
hbqЮрий Забродоцкий
Не &quot;измы&quot; надо строить, а гражданское общество с равенством без уравниловки, что возможно только на сОразмерностях гармонии и понимании природной фрактальности, не на масштабах с мерой, а на тожествах сОразмерностей, которые от меры и масштаба системы не зависят. Фракталы есть и у форм собственности из их числителей и знаменателей. В числителях - капитал, который генерирует развитие, в знаменателях - омертвлённый капитал за вычетом разумного потребления.
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Юрий Селиванов
В нашей стране имеется богатейший опыт положительных сторон строительства социалистического общества. Вот эти положительные наработки и необходимо брать за основу и на них, как на социальном фундаменте, развивать страну её общество и социальные отношения.
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