Если Украина не вступит в НАТО, рано или поздно так или иначе она окажется в составе России. Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Портников: Без НАТО Киев войдет в состав Российской Федерации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
Не выполните РЕШЕНИЕ, ДОГОВОР НАРУШИЛИ, всё по 0. И сразу порядок будет! Да не только УКРАИНУ, а и США заставят выполнять ДОГОВОРЫ! И по ОДНОЙ ГОНЯТЬ! Значит, как ОСВОБОЖДАТЬ от фашистов, ЭТО НЕ НАША ЛИНИЯ! А СССР. А ЗАХВАТИТЬ (без сопротивления, 600 тысяч жизни отдали, за ту же ПОЛЬШУ) и КТО ИХ ОТПУСКАЛ, как и ПРИБАЛТИКУ с УКРАИНОЙ, из состава РСФСР?
Ответить
12 час.
Liudmila Kosteley
Сколько раз можно писать, посмотрите КАРТЫ 1914 года-РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (Войну выиграли, СССР 1945г.-ТОЖЕ.) ЭТО ДОКУМЕНТЫ, больше 100 лет и 75 лет ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ! И АРМИЯ СЕЙЧАС РФ, ПЕРВАЯ! А вы трясётесь (стесняетесь), как в ТАКАРАНИЩЕ. КОГО ЖДЁТЕ? ВОРОБЬЯ? Что США СКАЖЕТ?! Да пора ГЕГЕМОНА "склевать".
Ответить
11 час.
Liudmila Kosteley
Ответить
11 час.
Свежие комментарии