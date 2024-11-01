Портников: Без НАТО Киев войдет в состав Российской Федерации

Liudmila Kosteley

Не выполните РЕШЕНИЕ, ДОГОВОР НАРУШИЛИ, всё по 0. И сразу порядок будет! Да не только УКРАИНУ, а и США заставят выполнять ДОГОВОРЫ! И по ОДНОЙ ГОНЯТЬ! Значит, как ОСВОБОЖДАТЬ от фашистов, ЭТО НЕ НАША ЛИНИЯ! А СССР. А ЗАХВАТИТЬ (без сопротивления, 600 тысяч жизни отдали, за ту же ПОЛЬШУ) и КТО ИХ ОТПУСКАЛ, как и ПРИБАЛТИКУ с УКРАИНОЙ, из состава РСФСР?