Во Франции появилась реклама Олимпиады с фото Исинбаевой и флагом России

Муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Владас Ласицкас сообщил, что во Франции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года появилась реклама с изображением российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и российским флагом.