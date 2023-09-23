Военное обозрение

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Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

Американская пресса пишет о реакции США на заявления польских властей относительно приостановки оказания военной помощи Украине.

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