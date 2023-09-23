Власти США дали понять руководству Польши, что оно слишком много на себя берёт словами о приостановке оказания военной помощи Украине

Американская пресса пишет о реакции США на заявления польских властей относительно приостановки оказания военной помощи Украине.
Популярные статьи
- МО: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения западных боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиоэлектронной разведки ВСУ
- ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины
- Симоньян: После удара по Севастополю мы должны выдвинуть ультиматум коллективному Западу как участнику военного конфликта с РФ
Свежие комментарии