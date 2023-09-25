Поварёнок с лучшими рецептами

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Бургер "Огненный

Бургер "Огненный

Любителям острых ощущений предлагаю приготовить бургер с "огоньком". Брутальный бургер, с ярким взрывным вкусом, который можно отнести к рубрике "довольный муж"! Толстый ломтик плавленого чили чиз добавит огонька для тех, кто любит погорячее! .

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