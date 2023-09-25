Бургер "Огненный

Любителям острых ощущений предлагаю приготовить бургер с "огоньком". Брутальный бургер, с ярким взрывным вкусом, который можно отнести к рубрике "довольный муж"! Толстый ломтик плавленого чили чиз добавит огонька для тех, кто любит погорячее! .