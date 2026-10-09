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Царьград

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Сбои в работе и потери данных: чем опасны атаки на дата-центры "Яндекса"

Сбои в работе и потери данных: чем опасны атаки на дата-центры "Яндекса"

Украинские боевики выбрали новую мишень для ударов, поставив под угрозу IT-инфраструктуру.Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге получила повреждения в результате атаки беспилотников.

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