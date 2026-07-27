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Газета.ру

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Песков: Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни Путина

Песков: Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни Путина

Кремль работает над новыми форматами освещения работы и жизни президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе выступления на форуме "Территория смыслов", передает РИА Новости.

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