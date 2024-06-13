🇺🇸🇺🇦🇮🇹 Джо Байден сегодня приземлился в Италии — американский президент прибыл на саммит G7. Главным итогом мероприятия, как ожидается, станет подписание соглашения по безопасности между США и Украиной.
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🇺🇸🇺🇦🇮🇹 Джо Байден сегодня приземлился в Италии — американский президент прибыл на саммит G7. Главным итогом мероприятия, как ожидается, станет подписание соглашения по безопасности между США и Украиной.
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