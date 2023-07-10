Белоруссия запускает производство гидравлики большой мощности и «собирается перейти в разряд авиастроительного государства»

Новое предприятие по производству гидравлики большой мощности планируется открыть в Белоруссии. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подтвердил, что проект реализуется «БелАЗом» совместно со свердловским предприятием ОАО «Пневмостроймашина».