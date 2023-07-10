iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Белоруссия запускает производство гидравлики большой мощности и «собирается перейти в разряд авиастроительного государства»

Белоруссия запускает производство гидравлики большой мощности и «собирается перейти в разряд авиастроительного государства»

Новое предприятие по производству гидравлики большой мощности планируется открыть в Белоруссии. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подтвердил, что проект реализуется «БелАЗом» совместно со свердловским предприятием ОАО «Пневмостроймашина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх