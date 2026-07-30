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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков не исключил переход Кузнецова в «Сибирь»: «Обсуждаем вариант. У Евгения есть две стороны, местами это желтая пресса. Он, по сути, «похоронил» «Автомобилист»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков , отвечая на вопрос о селекции команды, не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова .

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