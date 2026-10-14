Аналитики скорректировали прогноз по росту ВВП России на текущий год, повысив его на 0,1% — с 0,5% до 0,6%.
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