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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Цзю заработает $10 млн за бой с Фундорой: это рекордный единоразовый гонорар в истории австралийского спорта

Как сообщает AAP, Тимофей Цзю получит $10 млн за поединок за титулы WBC и WBO в первом среднем весе против Себастьяна Фундоры.

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