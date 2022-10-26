Багдасаров: основное вооружение Ирана состоит из беспилотников, баллистических ракет и средств ПВО

Иран имеет в своем арсенале разные виды современного вооружения, в том числе баллистические ракеты, системы ПВО, БПЛА Как сообщает «ИА SM-News», политолог Семен Багдасаров проинформировал, что Иран располагает разными видами современного вооружения.
Иран имеет в своем арсенале разные виды современного вооружения, в том числе баллистические ракеты, системы ПВО, БПЛА Как сообщает «ИА SM-News», политолог Семен Багдасаров проинформировал, что Иран располагает разными видами современного вооружения.
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