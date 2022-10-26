МОЯ СТРАНА

6 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Дом дому рознь, главное площадь, ремонт и оформленный участок! Сама коробка - 30% рыночной стоимости!😜😀Названы регионы Р...
  • Лев Добрый
    Для всех, кто не знает Марию Захарову по должности, прошу ознакомится: Российский государственный служащий, дипломат....Захарова обвинила...
  • Лев Добрый
    Александр, если вы сказали А, то скажите и Б, я обращаюсь вам, как ваш избиратель!👍В Госдуме высказа...

Багдасаров: основное вооружение Ирана состоит из беспилотников, баллистических ракет и средств ПВО

Багдасаров: основное вооружение Ирана состоит из беспилотников, баллистических ракет и средств ПВО

Иран имеет в своем арсенале разные виды современного вооружения, в том числе баллистические ракеты, системы ПВО, БПЛА Как сообщает «ИА SM-News», политолог Семен Багдасаров проинформировал, что Иран располагает разными видами современного вооружения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх