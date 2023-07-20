Военный эксперт Марочко заявил, что российские войска закрепляются на отбитых у ВСУ позициях в Харьковской области

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в рамках беседы с журналистами в четверг заявил, что российские войска закрепляются на отбитых у ВСУ позициях в Харьковской области.
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